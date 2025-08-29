Триглицериды, сахар в крови, вес и объём талии: какие факторы влияют на риск инсульта

Было обнаружено, что по мере увеличения значений TyG-WWI увеличивался и риск возникновения инсульта. После учёта всех факторов рост показателей TyG-WWI оказался связан с повышением вероятности столкнуться с инсультом на 15%.

Также исследователи разделили всех участников на четыре группы в зависимости от значений TyG-WWI. В сравнении с группой с самыми низкими параметрами в других группах риск возникновения инсульта был выше: на 38% по сравнению с людьми с самыми высокими показателями и на 37% по сравнению с теми, кто имели вторые по величине значения TyG-WWI. Это значит, что более высокие показатели триглицеридов, сахара в крови, массы тела и объёма тали связаны с большими шансами на инсульт. При этом зависимость была линейной: по мере увеличения значений TyG-WWI увеличивался и риск возникновения инсульта.

Интересно, что эта тенденция сильнее всего была выражена у молодых людей и у лиц без ишемической болезни сердца, а пол, этническая принадлежность, образование, курение и употребление алкоголя не оказывали на эту зависимость существенного влияния.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.