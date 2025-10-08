Трое учёных получили Нобелевскую премию за открытие того, как работает наша иммунная система

Трое учёных получили Нобелевскую премию за открытие того, как работает наша иммунная системаКлючевую роль в этом играют регуляторные Т-клетки и геном FOXP3
Нобелевская премия по физиологии и медицине 2025 года была присуждена трём учёным – Шимону Сакагучи , Мэри Брункоу и Фреду Рамсделлу. Им удалось выяснить, как иммунная система человека поддерживает баланс и не атакует собственные здоровые клетки.
На протяжении десятилетий исследователи были уверены, что аутотолерантность (способность иммунной системы избегать уничтожения собственных систем организма) формируется в первую очередь в органах, вырабатывающих иммунные клетки. Это тимус для Т-клеток и костный мозг для В-клеток.
В 1995 году благодаря открытию нового класса иммунных клеток - Т-клеток (Treg) - учёные выявили ещё один уровень защиты: периферическую толерантность. Эти клетки работают как стражи иммунной системы и подавляя нежелательные иммунные реакции, которые могут вызвать аутоиммунные болезни.
Брунков и Рамсделл в 2001 году раскрыли молекулярный ключ, который управляет Т-клетками. Они выяснили, что мутации в гене FOXP3 приводят к фатальному аутоиммунному заболеванию у мышей. Позже было показано, что аналогичные мутации у людей вызывают нарушение иммунной регуляции и редкое и тяжёлое аутоиммунное заболевание - синдром IPEX.
Благодаря пониманию принципов работы FOXP3 и регуляторных Т-клеток учёные теперь вступили в новую эру в иммунотерапии. Иммунная система используется в настоящее время для лечения аутоиммунных заболеваний и рака. Так, специалисты изучают способы усиления функции Tregs для избавления от ревматоидного артрита и подавления Tregs при онкологии.
Кроме того, новое исследование может улучшить трансплантацию органов в ситуациях, когда иммунная толерантность играет решающую роль для предотвращения отторжения.