Трое учёных получили Нобелевскую премию за открытие того, как работает наша иммунная система

В 1995 году благодаря открытию нового класса иммунных клеток - Т-клеток (Treg) - учёные выявили ещё один уровень защиты: периферическую толерантность. Эти клетки работают как стражи иммунной системы и подавляя нежелательные иммунные реакции, которые могут вызвать аутоиммунные болезни.

Брунков и Рамсделл в 2001 году раскрыли молекулярный ключ, который управляет Т-клетками. Они выяснили, что мутации в гене FOXP3 приводят к фатальному аутоиммунному заболеванию у мышей. Позже было показано, что аналогичные мутации у людей вызывают нарушение иммунной регуляции и редкое и тяжёлое аутоиммунное заболевание - синдром IPEX.

Благодаря пониманию принципов работы FOXP3 и регуляторных Т-клеток учёные теперь вступили в новую эру в иммунотерапии. Иммунная система используется в настоящее время для лечения аутоиммунных заболеваний и рака. Так, специалисты изучают способы усиления функции Tregs для избавления от ревматоидного артрита и подавления Tregs при онкологии.

Кроме того, новое исследование может улучшить трансплантацию органов в ситуациях, когда иммунная толерантность играет решающую роль для предотвращения отторжения.