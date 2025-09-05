Трудности с ориентацией в пространстве оказались ранним признаком болезни Альцгеймера

Учёные обнаружили, что пожилые с субъективным снижением когнитивных способностей (SCD), то есть когда они сами чувствовали, что их память ухудшается, менее точно ориентировались в пространстве, чем их здоровые сверстники. Известно также, что люди с SCD подвержены более высокому риску развития болезни Альцгеймера в более позднем возрасте.

В рамках эксперимента на добровольцев в возрасте от 55 до 89 лет надели VR-гарнитуры. Им нужно было пройти по пустой равнине в виртуальном пространстве. Также их задача состояла в том, чтобы следовать за плывущим мячом по извилистой траектории, а затем указать исходную точку. После этого они должны были повернуться и посмотреть в том направлении, в котором были в начале пути.