Трудности с подбором слов и другие неочевидные признаки ухудшения работы мозга

Вот несколько распространённых признаков снижения когнитивных способностей.

Вам трудно оставаться в курсе событий. Кортиколимбическая система мозга отвечает за восприятие тревоги, скорость обработки информации, внимание, планирование, суждение, организацию и другие мыслительные навыки. Если в ней происходят изменения из-за стресса или тревоги, то страдают когнитивные навыки.

Вы не можете найти нужные слова. Исследования показывают, что ухудшение речевых навыков часто зарождается в левом полушарии мозга. Известно также, что низкая выработка BDNF приводит к уменьшению числа новых клеток, которые нужны для поддержания активности мозга. С возрастом производство этого белка снижается, а получить его можно из таких продуктов, как куркума, черника, зелёный чай, тёмный шоколад.

Вы не чувствуете интереса к вещам, которые раньше приносили удовольствие. Апатия тоже может указывать на снижение когнитивных способностей. Также вы можете обнаружить, что то, что давалось вам раньше легко, сейчас кажется невыполнимым или вы совсем избегаете сложных задач и проектов.

У вас меняется поведение. Вы можете делать то, что для вас нехарактерно. Например, легко выходить из себя, стать молчаливым и скрытным, хотя раньше были сдержанным, разговорчивым, открытым.