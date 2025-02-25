Тунец, тофу, чёрная фасоль, молочные продукты: что можно съесть на завтрак вместо яиц

Консервированный тунец. В 100 г этого продукта 19 г белка, а в 100 г яиц — 12 г белка. Также в состав тунца входят омега-3, которые уменьшают воспаление и снижают давление.

Тофу. Брианна Пул, магистр наук, сертифицированный диетолог, спортивный диетолог в Институте спортивной медицины Memorial Hermann | Rockets, отмечает: скрамбл из тофу с овощами, приправами и сыром может заменить традиционный омлет. Кроме того, тофу содержит магний и кальций.