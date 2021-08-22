Турецкое СМИ выяснило, почему нужно съедать 21 ягоду изюма ежедневно

Турецкое СМИ выяснило, почему нужно съедать 21 ягоду изюма ежедневноИ в чём польза этого продукта
Изюм, утверждает автор материала, богат множеством полезных веществ. Это, например, и антиоксиданты, и кальций, и витамин D, и натуральный сахар.
Благодаря ягодам изюма в организме повышается гемоглобин, укрепляются кости, снимается нервное напряжение. У человека улучшается память, снижается риск развития рака, укрепляется иммунитет. Помогает продукт и при снижении веса: используется в качестве заменителя сахара для снижения тяги к сладкому.
Если вы будете съедать 21 ягоду изюма в день или употреблять напиток, который получается после замачивания их на ночь, то заметите изменения. Так, у вас улучшится пищеварение, снизится вероятность возникновения заболеваний печени и сердечно-сосудистых заболеваний (в том числе образования тромбов).
Изюм можно сделать самостоятельно. Для этого можно высушить ягоды или на солнце, или в духовке. Есть ещё один способ сушки - в специальной машине (дегидраторе).
В одном стакане изюма находится 47 граммов сахара. Энергетическая ценность продукта (также целого стакана) - 217 калорий. Изюм популярен среди спортсменов и худеющих, поскольку является очень сытным продуктом (благодаря содержащейся в нём клетчатке".