Турецкое СМИ выяснило, почему нужно съедать 21 ягоду изюма ежедневно

Изюм, утверждает автор материала, богат множеством полезных веществ. Это, например, и антиоксиданты, и кальций, и витамин D, и натуральный сахар.

Благодаря ягодам изюма в организме повышается гемоглобин, укрепляются кости, снимается нервное напряжение. У человека улучшается память, снижается риск развития рака, укрепляется иммунитет. Помогает продукт и при снижении веса: используется в качестве заменителя сахара для снижения тяги к сладкому.

Если вы будете съедать 21 ягоду изюма в день или употреблять напиток, который получается после замачивания их на ночь, то заметите изменения. Так, у вас улучшится пищеварение, снизится вероятность возникновения заболеваний печени и сердечно-сосудистых заболеваний (в том числе образования тромбов).