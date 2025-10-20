Тусклость и другие опасные для здоровья кожи последствия нехватки воды

Наше тело состоит из воды на 2/3, и эта часть жидкости находится в клетках кожи. Со временем хроническая нехватка жидкости может привести к преждевременному старению кожи и нарушению её работы.

Тусклый вид. Такие признаки, как тусклость, неровный тон, тонкие морщины, шелушение, шероховатость, снижение эластичности, могут быть связаны и с нехваткой влаги. Правда, увлажнение не помогает быстро остановить старение. Поддержание водного баланса просто немного уплотняет кожу, но не убирает морщины, которые появились из-за солнца или потери коллагена.

Ослабленный кожный барьер. Недостаточное увлажнение может сделать кожу более уязвимой к раздражению, инфекциям и преждевременному старению.