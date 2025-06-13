Творог и другие лучшие высокобелковые продукты для завтрака

Греческий йогурт. С него предлагает начать завтрак Шери Гоу, сертифицированный диетолог, зарегистрированный диетолог и представитель Dietitian Insights. Порция греческого йогурта в 198 г содержит 20 г белка. Кроме того, в этом йогурте могут быть пробиотики, которые поддерживают здоровый баланс бактерий в кишечнике.

Творог. Из одной чашки творога вы получите около 25 г белка. Также этот продукт богат калием, кальцием, витамином В12.

Яйца. Одно яйцо содержит 6 г белка. Это универсальный и простой способ получить утром больше протеина.

Тофу. Около 126 г тофу содержат 22 г белка и менее 2 г насыщенных жиров. Элиза Уитакер, зарегистрированный диетолог и консультант по медицинскому питанию Dietitian Insights, назвала тофу отличной заменой молочным продуктам и яйцам на завтрак.