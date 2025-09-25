Творог и другие продукты, которые добавят белок в ваш завтрак

Семена конопли. Всего 3 столовые ложки этих семян содержат 10 г белка. Также в них много клетчатки и полезных жиров.

Творог. В половине стакана творога содержится 12 г белка. Кроме того, он богат кальцием, который нужен для здоровья костей. Выбирайте сорта с низким уровнем натрия, если следите за потреблением соли или придерживаетесь полезной для сердца диеты.