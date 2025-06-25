Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 июня 2025, 21:45
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Творог и другие продукты перед сном, которые сжигают жир после 45 лет

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Боретесь с лишним весом в менопаузу? Вам могут в этом помочь определённые продукты. Их важно есть вечером, перед тем, как вы пойдёте спать.
Творог и другие продукты перед сном, которые сжигают жир после 45 лет
© Dera Burreson / Dotdash Meredith

Творог. Лорен Манакер, магистр наук, сертифицированный диетолог, дипломированный диетолог, зарегистрированный диетолог из Чарльстона, отмечает, что творог богат казеиновым белком. Этот белок усваивается медленно и снабжает мышцы питательными веществами во время сна. Особенно важно это для женщин старше 40 лет, поскольку мышечная масса естественным образом с возрастом уменьшается.

Миндаль. Он нормализует уровень сахара в крови, улучшает состояние кишечника, помогает в похудении. Также это отличный источник магния, клетчатки, полезных жиров.

Кусочки индейки. В них мало килокалорий, и они являются идеальным перекусом на ночь. Постная индейка даёт высококачественный белок и триптофан. Триптофан способствует улучшению сна.

Творог и другие продукты перед сном, которые сжигают жир после 45 лет
© Shutterstock

Тёплое молоко. Оно содержит много казеинового белка, который переваривается медленно ночью. Ещё в молоке есть триптофан, который помогает расслабиться и легче заснуть.

Семена тыквы. Эти семена богаты витаминами и полезными жирами. Семечки тыквы - отличный источник цинка и белка.

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