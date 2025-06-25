Творог и другие продукты перед сном, которые сжигают жир после 45 лет

Творог. Лорен Манакер, магистр наук, сертифицированный диетолог, дипломированный диетолог, зарегистрированный диетолог из Чарльстона, отмечает, что творог богат казеиновым белком. Этот белок усваивается медленно и снабжает мышцы питательными веществами во время сна. Особенно важно это для женщин старше 40 лет, поскольку мышечная масса естественным образом с возрастом уменьшается.

Миндаль. Он нормализует уровень сахара в крови, улучшает состояние кишечника, помогает в похудении. Также это отличный источник магния, клетчатки, полезных жиров.

Кусочки индейки. В них мало килокалорий, и они являются идеальным перекусом на ночь. Постная индейка даёт высококачественный белок и триптофан. Триптофан способствует улучшению сна.