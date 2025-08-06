Творог и другие способы получить больше 10 граммов белка без протеинового порошка

Опубликовано 06 августа 2025, 19:301 мин.
Творог и другие способы получить больше 10 граммов белка без протеинового порошкаВключите эти продукты в свой рацион
Если вы хотите похудеть или контролировать уровень сахара в крови, особенно важно следить за потреблением белка. Диетологи рассказали, в каких продуктах этого вещества особенно много.
Ультрафильтрованное молоко. На чашку в нём содержится около 13 г белка.
Яйца. Два крупных яйца дадут вам 12 г белка, а также холин, селен и рибофлавин.
Греческий йогурт. 200 г этого йогурта содержат 20 г белка. Ещё в греческом йогурте есть кальций.
Чёрная фасоль. Это способ добавить более 10 г белка к рациону. Она богата также клетчаткой, которая отлично насыщает, улучшает пищеварение.
Лосось. Из порции приготовленного атлантического лосося в 85 г вы получите 21 г белка.
Творог. Каждая чашка творога обеспечивает организм 23 г белка, а также кальцием, витаминами группы В. Но имейте в виду, что в этом продукте много натрия.
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Источник:EatingWell
Автор:Валерия Филимонова