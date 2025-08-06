Творог и другие способы получить больше 10 граммов белка без протеинового порошка

Чёрная фасоль. Это способ добавить более 10 г белка к рациону. Она богата также клетчаткой, которая отлично насыщает, улучшает пищеварение.

Лосось. Из порции приготовленного атлантического лосося в 85 г вы получите 21 г белка.

Творог. Каждая чашка творога обеспечивает организм 23 г белка, а также кальцием, витаминами группы В. Но имейте в виду, что в этом продукте много натрия.

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