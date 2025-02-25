Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 февраля 2025, 10:30
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Творог назвали лучшим белковым продуктом для утреннего тоста

Об этом сказала диетолог
Творог на тосте даёт вам 28 г белка на чашку. В целом же рекомендуется начинать день с 30 г. Это даст энергию, насытит и укрепит иммунитет, отмечает Лейси Паттак, зарегистрированный диетолог Top Nutrition Coaching.
Творог назвали лучшим белковым продуктом для утреннего тоста
© Dera Burreson / Dotdash Meredith

У творога есть три важных преимущества для здоровья.

Во-первых, он по составу превосходит другие белковые продукты для завтрака: яйца или йогурт. В твороге много казеинового белка, который переваривается и усваивается намного медленнее, чем сывороточный, как в йогурте, и даже яичный белок. За счёт этого вы позже почувствуете себя голодным.

Также творог полон необходимых питательных веществ. Среди них витамин, А для здоровья глаз, кальций для крепких костей, калий для контроля давления, витамин B12, который важен для выработки энергии, здоровья мозга, функционирования нервной системы.

Творог назвали лучшим белковым продуктом для утреннего тоста
© Photo: Recipe photo: Ali Redmond. EatingWell design

Наконец, творог подходит для самых разных диет. В одной чашке обычного творога — около 10 г жира, обезжиренного — примерно 2 г жира. Важно в целом следить за потреблением жира и натрия, которые содержатся в этом продукте.

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