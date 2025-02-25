Творог назвали лучшим белковым продуктом для утреннего тоста

У творога есть три важных преимущества для здоровья.

Во-первых, он по составу превосходит другие белковые продукты для завтрака: яйца или йогурт. В твороге много казеинового белка, который переваривается и усваивается намного медленнее, чем сывороточный, как в йогурте, и даже яичный белок. За счёт этого вы позже почувствуете себя голодным.

Также творог полон необходимых питательных веществ. Среди них витамин, А для здоровья глаз, кальций для крепких костей, калий для контроля давления, витамин B12, который важен для выработки энергии, здоровья мозга, функционирования нервной системы.