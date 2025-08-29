Творог назвали лучшим продуктом для добавления к утреннему тосту

Вот несколько причин, почему творог так полезен для здоровья.

Превосходит другие белки для завтрака. В твороге особенно много казеина, который переваривается и усваивается намного медленнее, чем сывороточный белок, который в йогурте, и даже чем яичный белок. Благодаря этому вы дольше чувствуете себя сытыми и энергичными.

Полон необходимых питательных веществ. Творог содержит витамин А для здоровья глаз, кальций для костей и калий для контроля давления. Также в нём есть витамин В12, который важен для выработки энергии, здоровья мозга и нервной системы.