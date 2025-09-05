Творог назвали лучшим выбором для здоровья сердца, чем яйца

В яйца тоже есть витамины и антиоксиданты, поддерживающие работу сердца. Однако они менее полезны из-за высокого содержания белка и насыщенных жиров. Научные работы показывают, что существует связь между насыщенными жирами, уровнем холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

