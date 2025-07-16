Творог с бананом и миндалём диетологи оказался лучшим перекусом после тренировки

Вот несколько причин, почему на тренировку лучше брать с собой именно творог, бананы и миндаль.

Идеальный баланс углеводов и белков. По словам Роксаны Эхсани, магистра наук, сертифицированного диетолога, специалиста по статистике, полстакана творога содержит 13 г белка. Миндаль тоже даст организму белок, а банан - углеводы, восполняющие уровень энергии. Анализ 20 исследований показал, что белок в послетренировочном перекусе способствует восстановлению гликогена, но только если он не заменяет углеводы, а обеспечивает дополнительные килокалории.

Содержит много электролитов, способствующих гидратации. Когда вы потеете в спортзале, вы теряете калий и натрий. Эти электролиты нужны для поддержания водного баланса и работы мышц. Банан содержит большое количество калия, а натрий в твороге помогает восполнить потерю калия во время тренировки.