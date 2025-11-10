Творог с фруктами и другие закуски, которые помогут вам нарастить мышцы после 50 лет

Творог с фруктами и другие закуски, которые помогут вам нарастить мышцы после 50 летДобавьте их в свой рацион
Греческий йогурт с орехами или семенами. Этот перекус даст вам 18–20 г и полезные жиры - всё, что нужно вашим мышцам.
Творог с фруктами. Казеиновый белок усваивается медленно и способствует восстановлению мышц за ночь или после обеда.
Яйца вкрутую с овощами. Это удобный полноценный белок и богатая питательными веществами клетчатка.
Тунец или лосось с цельнозерновыми крекерами. Вместе с ними вы получите белок и омега-3. Эти вещества уменьшают воспаление и ускоряют восстановление.
Протеиновый смузи. Это простой способ получить 20–25 г белка.
Эдамаме или жареный нут. Они содержат растительный белок и клетчатку для сытости.
Сырная палочка с миндалём или дольками яблок. Этот сбалансированный перекус сочетает белки, полезные жиры и углеводы, благодаря чему вы получите стабильный приток энергии.
