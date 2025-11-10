Творог с фруктами и другие закуски, которые помогут вам нарастить мышцы после 50 лет

Греческий йогурт с орехами или семенами. Этот перекус даст вам 18–20 г и полезные жиры - всё, что нужно вашим мышцам.

Творог с фруктами. Казеиновый белок усваивается медленно и способствует восстановлению мышц за ночь или после обеда.

Яйца вкрутую с овощами. Это удобный полноценный белок и богатая питательными веществами клетчатка.

Тунец или лосось с цельнозерновыми крекерами. Вместе с ними вы получите белок и омега-3. Эти вещества уменьшают воспаление и ускоряют восстановление.