Творог с фруктами и орехами назвали лучшим вечерним перекусом для похудения

Вот несколько причин, почему творог с фруктами и орехами так популярен перед сном.

Содержит триптофан. Это вещество играет важную роль в выработке серотонина и отвечающего за сон мелатонина. Об этом сказала Николь Родригес, зарегистрированный диетолог и сертифицированный персональный тренер.

Богат белком. В молочных продуктах содержится полный набор незаменимых аминокислот. Из 1/2 стакана 1% творога вы получите 14 г белка, 80 ккал, 1 г общего жира. Исследования показывают, что белок казеин перед сном помогает телу наращивать мышечную массу, если вы занимаетесь силовыми тренировками.

Наполнен витаминами и минералами. Творог содержит кальций, магний, цинк, витамины группы В. При этом в нём довольно много натрия: порция на ½ стакана включает 459 мг этого вещества, или 20% от суточной нормы.