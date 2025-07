Творог с фруктами и орехами назвали лучшим вечерним перекусом для похудения

Да, на диете тоже можно есть перед сном

Творог с фруктами и орехами - это, по словам Лорен Харрис-Пинкус, магистра наук, сертифицированного диетолога, основателя Nutrition Starring You и автор книги The Everything Easy Pre-Diabetes Cookbook, отличный перекус. Всё потому, что он содержит медленно усваиваемый белок, клетчатку, ненасыщенные жиры.