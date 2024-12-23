Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 декабря 2024, 03:45
1 мин.

Тяга к солёному оказалась связана с определёнными нейронами в мозге

Это продемонстрировало новое исследование
Новая работа учёных из Университета Айовы показала, что в нашем мозге есть нейроны, отвечающие за аппетит к соли. Они называются HSD2.
Тяга к солёному оказалась связана с определёнными нейронами в мозге
© Pixabay/CC0 Public Domain

Новое открытие команда специалистов из Университета Айовы сделала на основе изучения действия альдостерона. Это ключевой гормон, контролирующий уровень натрия.

Впервые учёные подтвердили, что нехватка натрия в рационе мышей увеличивает выработку альдостерона и потребление соли. Также это увеличивает активность небольшой группы нейронов в стволе мозга — HSD2.

Тяга к солёному оказалась связана с определёнными нейронами в мозге
© NDTV

Эксперты использовали генетически направленное удаление клеток, чтобы показать, что нейроны HSD2 нужны для потребления соли, которое вызвано альдостероном. Более того, им удалось обнаружить, что и у людей есть небольшое количество нейронов HSD2 в той же части ствола мозга, что и у животных.

В целом результаты эксперимента показывают, что альдостерон влияет на крошечную популяцию нейронов HSD2 (у мышей примерно 200 нейронов HSD2, а у людей — 1000), вызывая поведение, при котором мы ищем и едим натрий. Усиление аппетита к соли может быть единственной центральной функцией этих нейронов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.