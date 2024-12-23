Тяга к солёному оказалась связана с определёнными нейронами в мозге

Эксперты использовали генетически направленное удаление клеток, чтобы показать, что нейроны HSD2 нужны для потребления соли, которое вызвано альдостероном. Более того, им удалось обнаружить, что и у людей есть небольшое количество нейронов HSD2 в той же части ствола мозга, что и у животных.

В целом результаты эксперимента показывают, что альдостерон влияет на крошечную популяцию нейронов HSD2 (у мышей примерно 200 нейронов HSD2, а у людей — 1000), вызывая поведение, при котором мы ищем и едим натрий. Усиление аппетита к соли может быть единственной центральной функцией этих нейронов.

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