Тяжело засыпать ночью? Выходите чаще на улицу

Согласно исследованию, опубликованному в «Журнале исследования шишковидной железы», студенты Вашингтонского университета засыпали и просыпались позже именно зимой, когда дневного света не так много. Другое исследование продемонстрировало, что если недополучать в течение дня солнечного света, то это приведёт к проблемам с засыпанием.

В нашем организме есть специальные циркадные часы, которые сообщают нам, когда надо ложиться спать. Если вы днём будете получать слишком мало солнечного света, то это «отодвинет» начало ночного сна.