Тяжело засыпать ночью? Выходите чаще на улицу

Тяжело засыпать ночью? Выходите чаще на улицуДаже в пасмурные дни
Если вы хотите лучше спать и избавиться от проблем с засыпанием, то обязательно выходите на улицу днём. Даже если за окном - пасмурно. Пользу таких прогулок доказали недавно учёные.
Фото: The Austin Chronicle
Согласно исследованию, опубликованному в «Журнале исследования шишковидной железы», студенты Вашингтонского университета засыпали и просыпались позже именно зимой, когда дневного света не так много. Другое исследование продемонстрировало, что если недополучать в течение дня солнечного света, то это приведёт к проблемам с засыпанием.
В нашем организме есть специальные циркадные часы, которые сообщают нам, когда надо ложиться спать. Если вы днём будете получать слишком мало солнечного света, то это «отодвинет» начало ночного сна.
В ходе исследования учёные измеряли характер сна 507 студентов бакалавриата Вашингтонского университета и воздействие света на них. Период, в течение которого велось наблюдение, 2015-2018 годы. Как показали данные, студенты спали примерно одинаковое количество часов, и это не зависело от времени года. Однако зимой в учебные дни они ложились на 35 минут позже и просыпались позже на 27 минут, чем в летние дни.
Также выяснилось, что решить проблему с поздним засыпанием помогло воздействие дневного солнечного света. Каждый час такого воздействия «продвигал» циркадные фазы студентов на полчаса. Причём такой эффект был и в пасмурные дни.