Фитнес и здоровье
18:23, 13 декабря 2022
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Тяжело засыпать ночью? Выходите чаще на улицу

Даже в пасмурные дни

Если вы хотите лучше спать и избавиться от проблем с засыпанием, то обязательно выходите на улицу днём. Даже если за окном - пасмурно. Пользу таких прогулок доказали недавно учёные.

Тяжело засыпать ночью? Выходите чаще на улицу

Фото: The Austin Chronicle

Согласно исследованию, опубликованному в «Журнале исследования шишковидной железы», студенты Вашингтонского университета засыпали и просыпались позже именно зимой, когда дневного света не так много. Другое исследование продемонстрировало, что если недополучать в течение дня солнечного света, то это приведёт к проблемам с засыпанием.

В нашем организме есть специальные циркадные часы, которые сообщают нам, когда надо ложиться спать. Если вы днём будете получать слишком мало солнечного света, то это «отодвинет» начало ночного сна.

Тяжело засыпать ночью? Выходите чаще на улицу

В ходе исследования учёные измеряли характер сна 507 студентов бакалавриата Вашингтонского университета и воздействие света на них. Период, в течение которого велось наблюдение, 2015-2018 годы. Как показали данные, студенты спали примерно одинаковое количество часов, и это не зависело от времени года. Однако зимой в учебные дни они ложились на 35 минут позже и просыпались позже на 27 минут, чем в летние дни.

Также выяснилось, что решить проблему с поздним засыпанием помогло воздействие дневного солнечного света. Каждый час такого воздействия «продвигал» циркадные фазы студентов на полчаса. Причём такой эффект был и в пасмурные дни.

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