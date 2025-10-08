Тыква и другие продукты средиземноморской диеты, которыми стоит запастись в октябре

Консервированная тыква. Она содержит бета-каротин, клетчатку. При этом вам не придётся её готовить - достаточно просто открыть банку и добавить тыкву в блюдо.

Чечевица. Благодаря белку, железу, растворимой клетчатке она отлично сочетается со средиземноморской диетой. В 1/2 стакана варёной чечевицы 9 г растительного белка и 8 г клетчатки. Она прекрасно дополнит вкус моркови, лука, кабачков.

Груши. Исследования показывают, что эти фрукты содержат вещества, защищающие от рака, диабета, ожирения, а также укрепляющие иммунитет. К примеру, в грушах много пектина, который положительно влияет на иммунную систему.

Грибы. Это источник фитохимических веществ, защищающих мозг от окислительного стресса. Ещё они отлично заменяют мясо.