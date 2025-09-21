Тыква и другие самые полезные для здоровья сердца осенние продукты

Тыква. Она содержит много бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. Этот витамин обладает антиоксидантными свойствами, который защищают от болезней сердца. Очень питательны и тыквенные семечки.

Яблоки. В них много клетчатки и полифенолов, которые поддерживают здоровье сердца. Два яблока в день помогают снизить риск развития сердечных заболеваний у людей с повышенным уровнем холестерина в крови.

Гранат. Согласно исследованию 2020 года, гранатовый сок может снижать давление. Но участвовали в этом исследовании люди с прогрессирующим заболеванием почек.

Свёкла. Некоторые исследования показывают, что сок свёклы помогает контролировать давление.

Кудрявая капуста. Они, как и другие листовые овощи, содержит полезные для сердца нитраты.