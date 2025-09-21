Тыква и другие самые полезные для здоровья сердца осенние продукты

Тыква и другие самые полезные для здоровья сердца осенние продуктыДобавьте их в свой рацион
Тыква. Она содержит много бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. Этот витамин обладает антиоксидантными свойствами, который защищают от болезней сердца. Очень питательны и тыквенные семечки.
Яблоки. В них много клетчатки и полифенолов, которые поддерживают здоровье сердца. Два яблока в день помогают снизить риск развития сердечных заболеваний у людей с повышенным уровнем холестерина в крови.
Гранат. Согласно исследованию 2020 года, гранатовый сок может снижать давление. Но участвовали в этом исследовании люди с прогрессирующим заболеванием почек.
Свёкла. Некоторые исследования показывают, что сок свёклы помогает контролировать давление.
Кудрявая капуста. Они, как и другие листовые овощи, содержит полезные для сердца нитраты.
Бамия. Это растение имеет съедобные семенные коробочки, в которых много клетчатки, витамина С и К, фолиевой кислоты.
Брюссельская капуста. Некоторые исследования показывают, что крестоцветные овощи защищают от кальцификации сосудов, то есть накопления минералов в сосудах, которое может вызвать накопление тромбов и инсульт.
Клюква. Она содержит антиоксидант проантоцианидин, способствующий снижению артериального давления и улучшению работы сердца.
Сладкий картофель. Это хороший источник клетчатки и бета-каротина, связанных со снижением риска возникновения инсульта и болезней сердца. Также в таком картофеле много калия, который помогает снизить давление.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.