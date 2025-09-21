Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 сентября 2025, 21:00
1 мин.

Тыква и другие самые полезные для здоровья сердца осенние продукты

Добавьте их в свой рацион
Сезонные продукты могут стать отличным дополнением к рациону, который полезен для сердца. При соблюдении правильного питания эксперты рекомендуют съедать не менее 2,5 чашек овощей и 2 чашек фруктов в день. Вот что в них может входить осенью.
Тыква. Она содержит много бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. Этот витамин обладает антиоксидантными свойствами, который защищают от болезней сердца. Очень питательны и тыквенные семечки.

Яблоки. В них много клетчатки и полифенолов, которые поддерживают здоровье сердца. Два яблока в день помогают снизить риск развития сердечных заболеваний у людей с повышенным уровнем холестерина в крови.

Гранат. Согласно исследованию 2020 года, гранатовый сок может снижать давление. Но участвовали в этом исследовании люди с прогрессирующим заболеванием почек.

Свёкла. Некоторые исследования показывают, что сок свёклы помогает контролировать давление.

Кудрявая капуста. Они, как и другие листовые овощи, содержит полезные для сердца нитраты.

Бамия. Это растение имеет съедобные семенные коробочки, в которых много клетчатки, витамина С и К, фолиевой кислоты.

Брюссельская капуста. Некоторые исследования показывают, что крестоцветные овощи защищают от кальцификации сосудов, то есть накопления минералов в сосудах, которое может вызвать накопление тромбов и инсульт.

Клюква. Она содержит антиоксидант проантоцианидин, способствующий снижению артериального давления и улучшению работы сердца.

Сладкий картофель. Это хороший источник клетчатки и бета-каротина, связанных со снижением риска возникновения инсульта и болезней сердца. Также в таком картофеле много калия, который помогает снизить давление.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.