Тыква поможет вам поддерживать стабильный уровень сахара в крови

Исследования показывают, что употребление продуктов, в которых много клетчатки, улучшает чувствительность к инсулину и поддерживает более стабильный уровень глюкозы в крови. Антиоксиданты (бета-каротин) в тыкве также уменьшают воспаление и окислительный стресс.

Жареная тыква или несладкое пюре из неё могут поддерживать уровень сахара в крови, но с пирогом, хлебом и латте другая история. Они могут негативно влиять на показатели глюкозы в крови из-за добавления сахара и рафинированной муки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.