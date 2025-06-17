Тёмно-зелёные листовые овощи и другие продукты, которые помогут вам жить дольше

Тёмно-зелёные листовые овощи и другие продукты, которые помогут вам жить дольшеОб этом рассказал врач-кардиолог
Тёмно-зелёные листовые овощи. Мангольд, шпинат, кудрявая капуста, руккола активируют выработку оксида азота (NO) в организме. Это жизненно важная молекула для здоровья сердца. С возрастом её выработка снижается.
Ягоды. Они полны антиоксидантов - флавоноидов и полифенолов, которые борются с окислительным стрессом и воспалением. То есть с двумя причинами развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Авокадо. Это отличный источник калия и полезных для сердца мононенасыщенных жиров. Оба этих питательных вещества полезны для кровяного давления и баланса липидов.
Жирная рыба, выловленная в дикой природе. Речь идёт о лососе, скумбрии, сардинах. Жирные кислоты омега-3, которые содержатся в рыбе, нужны для снижения системного воспаления и поддержания сердечного ритма, уровня триглицеридов и гибкости артерий.
Крестоцветные овощи. Брюссельская капуста, брокколи, цветная капуста содержат клетчатку и помогают в детоксикации. Кроме того, они содержат антиоксиданты.
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