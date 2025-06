Тёмно-зелёные листовые овощи и другие продукты, которые помогут вам жить дольше

Об этом рассказал врач-кардиолог

Издание Eat This, Not That поговорило с Кристофером Дэвисом, доктором медицины, главным кардиологом HumanN. Он назвал пять продуктов питания, которые он ест каждую неделю, чтобы прожить долго и без хронических заболеваний.