Тёмный шоколад и другие “плохие” продукты, которые снизят кровяное давление

Хлопья на завтрак. Если они сделаны из цельного зерна с низким содержанием сахара, то это полезный продукт. Такие хлопья для завтрака могут стать полезным дополнением к диете, направленной на снижение кровяного давления. Результаты исследования с участием более 10 000 человек показали: у тех, кто ел больше цельного зерна, был значительно более низкий риск развития гипертонии по сравнению с людьми, которые ели меньше такого зерна. Карман Мейер, сертифицированный диетолог, предлагает искать хлопья, которые содержат не менее 5 г клетчатки на порцию. В качестве первого ингредиента у этих хлопьев должно стоять цельное зерно (овёс, 100% цельнозерновая мука).

Тёмный шоколад. Лиза Янг, доктор философии, зарегистрированный врач-диетолог, говорит, что тёмный шоколад с не менее 70% какао содержит флаванолы. Эти вещества помогают улучшить работу кровеносных сосудов, повышают уровень оксида озота, который расслабляет сосуды и снижает артериальное давление.

Печёный картофель. В нём содержится главное вещество для контроля артериального давления, и это калий. Он расширяет сосуды и способствует выведению избытка натрия с мочой. При этом важно помнить, что печёная картошка с солью, маслом, сыром или беконом содержит много натрия. Вместо этого используйте спред на растительной основе с низким содержанием натрия, ложку сметаны, йогурта или оливкового масла с зелёным луком.