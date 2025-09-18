Тёмный шоколад и ещё два неожиданных продукта, которые снизят давление

Опубликовано 18 сентября 2025, 15:001 мин.
Тёмный шоколад и ещё два неожиданных продукта, которые снизят давлениеСтарайтесь их есть чаще
Полезные для артериального давления продукты необязательно должны быть невкусными. Вот что вам точно стоит попробовать в качестве закуски при гипертонии.
Тёмный шоколад. Он приводит давление в норму благодаря флавоноидам. Он расширяют и расслабляют сосуды, снижают давление. Наибольший эффект будет, если выбирать шоколад с содержанием какао не менее 70%.
Клубника. Как показывают исследования, её регулярное употребление снижает давление за счёт содержания в ней питательных веществ. В том числе это флавоноиды, витамины В9 и С, клетчатка, калий.
Швейцарский сыр. В нём мало натрия и калорий, много кальция. Также этот сыр содержит биоактивные пептиды, которые способствуют расслаблению сосудов.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Verywell Health
Автор:Валерия Филимонова