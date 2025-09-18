Тёмный шоколад и ещё два неожиданных продукта, которые снизят давление

Тёмный шоколад. Он приводит давление в норму благодаря флавоноидам. Он расширяют и расслабляют сосуды, снижают давление. Наибольший эффект будет, если выбирать шоколад с содержанием какао не менее 70%.

Клубника. Как показывают исследования, её регулярное употребление снижает давление за счёт содержания в ней питательных веществ. В том числе это флавоноиды, витамины В9 и С, клетчатка, калий.