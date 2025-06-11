Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 июня 2025, 20:15
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Тёмный шоколад назвали лучшим десертом для снижения риска развития деменции

И вот почему
Есть один продукт, который защищает от снижения когнитивных функций. И это тёмный шоколад.
Тёмный шоколад назвали лучшим десертом для снижения риска развития деменции
© Kev's Snack Reviews

Вот как тёмный шоколад помогает поддерживать работу мозга.

Много антиоксидантов. Какао содержит соединения флаванолы. Они обладают антиоксидантными свойствами. По словам диетолога Гиды Арнаут, они поддерживают кровоток и здоровье кровеносных сосудов. Флаванолы какао особенно полезны для мозга, так как защищают от утраты нейронов и от других форм воспаления в мозге.

Поддержание здоровой функции кровеносных сосудов. Благодаря этому улучшается приток крови к мозгу.

Тёмный шоколад назвали лучшим десертом для снижения риска развития деменции
© Design elements: Getty Images. EatingWell design

Снижение вероятности развития резистентности к инсулину. Учёные обнаружили связь между здоровьем мозга и резистентностью к инсулину. Диета, богатая флаванолами, защищает от развития резистентности к инсулину.

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