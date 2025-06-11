Тёмный шоколад назвали лучшим десертом для снижения риска развития деменции

Снижение вероятности развития резистентности к инсулину. Учёные обнаружили связь между здоровьем мозга и резистентностью к инсулину. Диета, богатая флаванолами, защищает от развития резистентности к инсулину.

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