Тёмный шоколад назвали лучшим десертом для снижения риска развития деменции

Тёмный шоколад назвали лучшим десертом для снижения риска развития деменцииИ вот почему
Вот как тёмный шоколад помогает поддерживать работу мозга.
Много антиоксидантов. Какао содержит соединения флаванолы. Они обладают антиоксидантными свойствами. По словам диетолога Гиды Арнаут, они поддерживают кровоток и здоровье кровеносных сосудов. Флаванолы какао особенно полезны для мозга, так как защищают от утраты нейронов и от других форм воспаления в мозге.
Поддержание здоровой функции кровеносных сосудов. Благодаря этому улучшается приток крови к мозгу.
Снижение вероятности развития резистентности к инсулину. Учёные обнаружили связь между здоровьем мозга и резистентностью к инсулину. Диета, богатая флаванолами, защищает от развития резистентности к инсулину.
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