Тёмный шоколад помог защититься от диабета

Опубликовано 09 декабря 2024, 09:001 мин.
Тёмный шоколад помог защититься от диабетаЭто показало новое исследование
Учёные обнаружили, что тёмный шоколад не только удовлетворяет нашу тягу к сладкому, но и защищает от различных болезней. В том числе от сахарного диабета 2 типа.
В ходе нового исследования выяснилось, что люди, которые съедали 140 г любого шоколада в неделю, риск развития диабета был на 10% ниже. При этом у тех, кто ел не менее пяти порций тёмного шоколада каждую неделю, вероятность развития этой болезни снизилась на 21% по сравнению с людьми, которые этот вид шоколада не употребляли.
Для проведения научной работы эксперты использовали данные более чем за 30 лет, которые получены были от 192 000 взрослых. При этом учёные сравнивали тёмный и молочный шоколад.
Результаты исследования были опубликованы в The BMJ.
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Источник:Verywell Health
Автор:Валерия Филимонова