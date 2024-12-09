Тёмный шоколад помог защититься от диабета

Для проведения научной работы эксперты использовали данные более чем за 30 лет, которые получены были от 192 000 взрослых. При этом учёные сравнивали тёмный и молочный шоколад.

Результаты исследования были опубликованы в The BMJ.

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