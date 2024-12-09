Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 декабря 2024, 09:00
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Тёмный шоколад помог защититься от диабета

Это показало новое исследование
Учёные обнаружили, что тёмный шоколад не только удовлетворяет нашу тягу к сладкому, но и защищает от различных болезней. В том числе от сахарного диабета 2 типа.
Тёмный шоколад помог защититься от диабета
© CC0 Public Domain

В ходе нового исследования выяснилось, что люди, которые съедали 140 г любого шоколада в неделю, риск развития диабета был на 10% ниже. При этом у тех, кто ел не менее пяти порций тёмного шоколада каждую неделю, вероятность развития этой болезни снизилась на 21% по сравнению с людьми, которые этот вид шоколада не употребляли.

Тёмный шоколад помог защититься от диабета
© Burak Karademir

Для проведения научной работы эксперты использовали данные более чем за 30 лет, которые получены были от 192 000 взрослых. При этом учёные сравнивали тёмный и молочный шоколад.

Результаты исследования были опубликованы в The BMJ.

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