У иммунной системы человека оказались особые рецепторы

Опубликовано 01 января 2025, 16:301 мин.
У иммунной системы человека оказались особые рецепторыОни помогают обнаруживать вредные бактерии
Наша иммунная система работает таким образом, что она может распознать молекулярные паттерны, которые обычно встречаются у болезнетворных микробов, но не в наших собственных клетках. Это могут быть определённые белки, структуры ДНК/РНК и пр.
У «хороших» бактерий, по словам доктора Ниш Манек, врача в общей практики в Лондоне, в организме нет определённых признаков патогенов или же у них есть молекулы, сигнализирующие об их статусе как безвредных. Иммунная система находит эти патогенные паттерны при помощи особых рецепторов и атакует их.
При этом полезные бактерии в наших телах остаются тоже благодаря иммунитету. Всё потому, что у них нет опасных признаков: специальных белков, структур ДНК/РНК, уникальных для бактерий, вирусов и других микробов молекул.
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