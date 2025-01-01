У иммунной системы человека оказались особые рецепторы

При этом полезные бактерии в наших телах остаются тоже благодаря иммунитету. Всё потому, что у них нет опасных признаков: специальных белков, структур ДНК/РНК, уникальных для бактерий, вирусов и других микробов молекул.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.