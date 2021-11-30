У каких пациентов сам по себе зарождается коронавирус-штамм «омикрон»Рассказывают медики
Как считает директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета Игорь Красильников, новый штамм мог образоваться в результате множественных мутаций коронавируса в организме пациента с ВИЧ. По словам специалиста, у людей, чей иммунитет ослаблен, вирус с большей вероятностью подвергнется изменению.
Согласен с высказанной точкой зрения и доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов. Правда, врач отметил, что сейчас гораздо важнее знать не происхождение штамма, а его особенности. В ВОЗ при этом предположили, что «омикрон» может представлять опасность даже для переболевших коронавирусной инфекций.
В то же время заразность и живучесть штамма «омикрон» вовсе не обязательно приведут к увеличению смертности от COVID-19. Есть и другой вариант: возможно, вирус сможет просто адаптироваться к организму человека, говорит Игорь Красильников.