У каких людей реже возникает сахарный диабет

Оказалось, что люди, которые больше времени в день уделяли физической активности, имели меньше шансов столкнуться с развитием диабета второго типа. Получается, что для профилактики сахарного диабета важно двигаться и ходить пешком.

Специалисты провели анализ данных Fitbit. В целом была взята информация о 5677 участниках, включённых в исследовательскую программу NIH All of Us в 2010-2021 гг. Примерно 75 % всех участников были женского пола.

За четыре года наблюдения за людьми было зарегистрировано 97 новых случаев сахарного диабета. Однако те, кто каждый день проходил в среднем 10700 шагов, на 44 % меньше были склонны к диабету второго типа, чем люди, которые проходили 6000 шагов.

