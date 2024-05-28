У людей с высоким доходом оказался ниже риск смерти от инсульта

В рамках новой работы были проанализированы данные 6901 пациента с инсультом в университетской больнице Сальгренска в Гетеборге. Целью исследования было изучить влияние так называемых социальных детерминант здоровья на выживаемость после инсульта.

Специалисты обращали внимание на четыре фактора. Это место проживания, страна рождения, образование и доход. К неблагоприятным факторам относились проживание в зоне, классифицированной властями как уязвимая, зона риска или особо уязвимая зона, рождение за пределами Швеции или Европы, низкое образование и низкий доход.