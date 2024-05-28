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Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 мая 2024, 09:45
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У людей с высоким доходом оказался ниже риск смерти от инсульта

Эти результаты будут представлены на Европейской конференции по инсульту ESOC 2024
В ходе нового исследования учёные обнаружили, что вероятность умереть от инсульта у людей, которые много зарабатывают, гораздо меньше. У тех, кто имеет высокие доходы, этот риск ниже на 32% по сравнению с людьми, обладающими низким уровнем дохода.
У людей с высоким доходом оказался ниже риск смерти от инсульта
© NIH MedlinePlus Magazine - MedlinePlus

В рамках новой работы были проанализированы данные 6901 пациента с инсультом в университетской больнице Сальгренска в Гетеборге. Целью исследования было изучить влияние так называемых социальных детерминант здоровья на выживаемость после инсульта.

Специалисты обращали внимание на четыре фактора. Это место проживания, страна рождения, образование и доход. К неблагоприятным факторам относились проживание в зоне, классифицированной властями как уязвимая, зона риска или особо уязвимая зона, рождение за пределами Швеции или Европы, низкое образование и низкий доход.

У людей с высоким доходом оказался ниже риск смерти от инсульта
© Pixabay/CC0 Public Domain

При одном неблагоприятном факторе риск смерти после инсульта был выше на 18%, а при двух-четырёх неблагоприятных факторах — на 24% по сравнению с отсутствием неблагоприятных факторов.

Кроме того, анализ показал, что существует связь между повышенным риском смерти после инсульта и дополнительными факторами риска: отсутствием физической активности, диабетом, злоупотреблением алкоголем и фибрилляцией предсердий.

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