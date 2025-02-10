Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 февраля 2025, 06:45
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У профессиональных футболистов обнаружили превосходные когнитивные способности

Это то, что многие не учитывают, когда наблюдают за игроками на поле
В отчёте, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences USA, отмечается: успех в футболе зависит не только от физической подготовки, но и от разума. Команда под руководством Леонардо Бонетти из Орхусского университета в Дании и Оксфордского университета изучила интеллект и типы личности элитных футболистов. Оказалось, что у них исключительные когнитивные способности и типичный психологический профиль.
У профессиональных футболистов обнаружили превосходные когнитивные способности
© FIFPro

Участниками нового исследования стали более 200 профессиональных игроков из Бразилии и Швеции. Из них около 9% были женского пола. Кроме того, в работу включили 124 бразильских не спортсменов, которые имели аналогичные уровень образования и социальное происхождение.

У профессиональных футболистов обнаружили превосходные когнитивные способности
© Andreyuu/Getty Images

У профессиональных спортсменов оказались лучшие результаты по рабочей памяти, лучшая производительность в решении проблем и планировании. Особенно хорошо развита была у них также исполнительная функция. Она представляет собой управление обработкой информации в областях мозга высшего порядка, которая помогает человеку адаптироваться к быстро меняющимся событиям.

В тесте на личность игроки имели больше баллов по самодисциплине, энергичности, экстраверсии и другим факторам. Однако при этом они оказались менее общительные и кооперативные.