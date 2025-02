У профессиональных футболистов обнаружили превосходные когнитивные способности

Это то, что многие не учитывают, когда наблюдают за игроками на поле

В отчёте, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences USA, отмечается: успех в футболе зависит не только от физической подготовки, но и от разума. Команда под руководством Леонардо Бонетти из Орхусского университета в Дании и Оксфордского университета изучила интеллект и типы личности элитных футболистов. Оказалось, что у них исключительные когнитивные способности и типичный психологический профиль.