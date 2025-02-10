У профессиональных футболистов обнаружили превосходные когнитивные способности

У профессиональных футболистов обнаружили превосходные когнитивные способностиЭто то, что многие не учитывают, когда наблюдают за игроками на поле
Участниками нового исследования стали более 200 профессиональных игроков из Бразилии и Швеции. Из них около 9% были женского пола. Кроме того, в работу включили 124 бразильских не спортсменов, которые имели аналогичные уровень образования и социальное происхождение.
У профессиональных спортсменов оказались лучшие результаты по рабочей памяти, лучшая производительность в решении проблем и планировании. Особенно хорошо развита была у них также исполнительная функция. Она представляет собой управление обработкой информации в областях мозга высшего порядка, которая помогает человеку адаптироваться к быстро меняющимся событиям.
В тесте на личность игроки имели больше баллов по самодисциплине, энергичности, экстраверсии и другим факторам. Однако при этом они оказались менее общительные и кооперативные.