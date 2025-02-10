Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 февраля 2025, 06:00
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У снотворных нашли побочный эффект: они мешают мозгу очищаться

Это показало новое исследование
Многие из нас испытывают трудности с засыпанием и поддержанием сна. Около трети взрослых в США не спят достаточно. При этом 8 из 10 подростков сталкиваются с дефицитом сна.
У снотворных нашли побочный эффект: они мешают мозгу очищаться
© Ivan Bajic / Getty Images

В ходе новой работы эксперты изучили работы снотворного золпидема. Это лекарство продаётся как Амбиен. Выяснилось, что оно нарушает очищение мозга.

Примерно каждые 20 секунд волна спинномозговой жидкости пульсирует через мозг спящего человека. Специалисты полагают, что эти импульсы вычищают отходы: в том числе белки, которые накапливаются при болезни Альцгеймера.

У снотворных нашли побочный эффект: они мешают мозгу очищаться
© OsakaWayne Studios/Moment/Getty Images, T. Tibbitts

Эксперимент показал, что мыши, которым вводили золпидем, засыпали быстрее и спали глубже, чем те, у кого всё это происходило естественным образом. Однако у мышей со снотворным было меньше спинномозговой жидкости, за счёт которой происходит очистка мозга. Опубликованы результаты этого исследования были в журнале Cell.

Золпидем воздействует на ГАМК, химический посредник, который посылает сигналы «тишины». Это значит, по словам учёного-сомнолога Роберта Стикголда из Массачусетского технологического института, что снотворное отключает все процессы, происходящие в мозге. Оправдан приём такого препарата может быть разве что в краткосрочной перспективе.

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