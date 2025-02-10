У снотворных нашли побочный эффект: они мешают мозгу очищаться

У снотворных нашли побочный эффект: они мешают мозгу очищатьсяЭто показало новое исследование
В ходе новой работы эксперты изучили работы снотворного золпидема. Это лекарство продаётся как Амбиен. Выяснилось, что оно нарушает очищение мозга.
Примерно каждые 20 секунд волна спинномозговой жидкости пульсирует через мозг спящего человека. Специалисты полагают, что эти импульсы вычищают отходы: в том числе белки, которые накапливаются при болезни Альцгеймера.
Эксперимент показал, что мыши, которым вводили золпидем, засыпали быстрее и спали глубже, чем те, у кого всё это происходило естественным образом. Однако у мышей со снотворным было меньше спинномозговой жидкости, за счёт которой происходит очистка мозга. Опубликованы результаты этого исследования были в журнале Cell.
Золпидем воздействует на ГАМК, химический посредник, который посылает сигналы «тишины». Это значит, по словам учёного-сомнолога Роберта Стикголда из Массачусетского технологического института, что снотворное отключает все процессы, происходящие в мозге. Оправдан приём такого препарата может быть разве что в краткосрочной перспективе.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.