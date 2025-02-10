У снотворных нашли побочный эффект: они мешают мозгу очищаться

Эксперимент показал, что мыши, которым вводили золпидем, засыпали быстрее и спали глубже, чем те, у кого всё это происходило естественным образом. Однако у мышей со снотворным было меньше спинномозговой жидкости, за счёт которой происходит очистка мозга. Опубликованы результаты этого исследования были в журнале Cell.

Золпидем воздействует на ГАМК, химический посредник, который посылает сигналы «тишины». Это значит, по словам учёного-сомнолога Роберта Стикголда из Массачусетского технологического института, что снотворное отключает все процессы, происходящие в мозге. Оправдан приём такого препарата может быть разве что в краткосрочной перспективе.

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