У вас дрожат руки и сильно колотится сердце, когда вы голодны? Возможно, у вас эти три проблемы со здоровьем

Пониженный уровень сахара в крови. Поскольку в этом случае вашему организму будет не хватать энергии, вы можете чувствовать волнение, а ваши руки могут дрожать. Однако если вы даже после приёма пищи ощущаете все эти симптомы и жажду, то, вероятно, у вас сахарный диабет.