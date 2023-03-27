У вас дрожат руки и сильно колотится сердце, когда вы голодны? Возможно, у вас эти три проблемы со здоровьем

У вас дрожат руки и сильно колотится сердце, когда вы голодны? Возможно, у вас эти три проблемы со здоровьемБудьте внимательны
Наше тело остаётся здоровым благодаря тому, что мы время от времени едим. И если вы долгое время будете голодными, то столкнётесь с головокружением, слабостью, плохим настроением. А у кого-то возникает в этом случае дрожь и начинает сильно биться сердце.
Фото: Women's Health
У вас в состоянии голода постоянно дрожат руки и учащается пульс? Убедитесь, что у вас нет этих трёх проблем со здоровьем.
- Болезни щитовидной железы. При слишком быстром метаболизме вы можете ощущать дрожь в руках, у вас также может слишком быстро биться сердце. И это не проходит, пока вы в итоге не поедите.
Пониженный уровень сахара в крови. Поскольку в этом случае вашему организму будет не хватать энергии, вы можете чувствовать волнение, а ваши руки могут дрожать. Однако если вы даже после приёма пищи ощущаете все эти симптомы и жажду, то, вероятно, у вас сахарный диабет.
Желудочно-кишечные расстройства. Если желудочной кислоты вырабатывается слишком много, то при голове у человека возникает паника, тремор рук, учащённое сердцебиение и т.д.
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