У вас неприятно пахнет изо рта? Возможно, вы просто слишком мало едите

Пример такого вещества - это кетон. Он выделяется при сжигании жира в организме и может обладать фруктовым запахом.

Специалисты Dental Fundamentals подчёркивают, что при нерегулярном питании тоже возникает запах изо рта. И связан он с тем, что в этом случае выделяется слишком мало слюны.

Наконец, к неприятному запаху изо рта приводит сухость во рту. Чаще всего это происходит, когда вы и не едите, и не пьёте ничего.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.