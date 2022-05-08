У вас ожирение? Значит, больше шансов сломать руку или ногу

У вас ожирение? Значит, больше шансов сломать руку или ногуОсобенно это касается женщин
Канадская исследовательница доктор Анн-Фредерик Тюркотт из отдела эндокринологии и нефрологии исследовательского центра CHU de Quebec вместе с коллегами изучила данные проекта CARTaGENE. В этом проекте участвовали почти 20 тысяч человек из Квебека (Канада), их возраст составлял 40-70 лет. Наблюдение за испытуемыми велось с 2009-2010 года по март 2016 года. Группа учёных хотела узнать, как связаны риск переломов костей и ожирение.
За 5,8 лет (средний период наблюдения за участниками) переломы получили 497 женщин и 323 мужчины. То есть 820 человек из 19 357.
Среди этих переломов были 415 случаев остеопоротических (то есть переломы бедра, бедренной кости, позвоночника, запястья, плечевой кости). Из них 260 случаев - у женщин, 155 случаев - у мужчин.
353 перелома относились к переломам части ноги ниже колена (дистальные отделы нижних конечностей). С ними столкнулись 219 женщин и 134 мужчины.
Кроме того, было 203 перелома дистальных отделов верхней конечности, то есть предплечья, локтя, запястья. 141 случай оказался зафиксирован у женщин и 62 случая - у мужчин.
Помимо этого, в целом у женщин более высокий показатель окружности талии был связан с большим риском переломов. При увеличении этого значения на каждые 5 см вероятность перелома была на 3 процента выше, а риск перелома дистальных отделов нижней конечности - на 7 процентов. Особенно сильно заметна эта связь была между окружностью талии и переломами лодыжки.
Также более высокое значение индекса массы тела у женщин приводило к более частым переломам дистальных отделов нижних конечностей. При индексе массы тела 27,5 кг/м² риск составлял 5 процентов, а при 40 кг/м² - 40 процентов.
У мужчин такой закономерности не наблюдалось. Однако среди участников мужского пола чаще ломали кости (дистальные отделы верхних конечностей) те, кто имел недостаточный вес.
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