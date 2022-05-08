У вас ожирение? Значит, больше шансов сломать руку или ногу

Канадская исследовательница доктор Анн-Фредерик Тюркотт из отдела эндокринологии и нефрологии исследовательского центра CHU de Quebec вместе с коллегами изучила данные проекта CARTaGENE. В этом проекте участвовали почти 20 тысяч человек из Квебека (Канада), их возраст составлял 40-70 лет. Наблюдение за испытуемыми велось с 2009-2010 года по март 2016 года. Группа учёных хотела узнать, как связаны риск переломов костей и ожирение.

За 5,8 лет (средний период наблюдения за участниками) переломы получили 497 женщин и 323 мужчины. То есть 820 человек из 19 357.

Среди этих переломов были 415 случаев остеопоротических (то есть переломы бедра, бедренной кости, позвоночника, запястья, плечевой кости). Из них 260 случаев - у женщин, 155 случаев - у мужчин.