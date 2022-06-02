У вас постоянно холодные руки? Вот почему так происходит

Когда человеку холодно, кровеносные сосуды у него сужаются. По этой причине крови и тепла поступает меньше. Заметнее всего это по состоянию рук и ног. Поэтому если подобное ощущение временное, то это вполне нормально.

Однако если у вас руки и ноги постоянно мёрзнут, даже если остальные части тела тёплые, то это может указывать на определённые болезни.

Одно из таких состояний - болезнь Рейно. В этом случае на некоторое время сужаются кровеносные сосуды, по которым кровь поставляется к конечностям. Поэтому у людей, страдающих таким заболеванием, обычно очень холодные и бледные пальцы ног или рук.

Также холодные руки и ноги могут быть, если у человека иммунодефицит или повышенное давление.