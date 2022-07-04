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У вас сахарный диабет? Тогда включите в рацион эти специи

Они помогут контролировать уровень глюкозы в крови
Диабет развивается, когда человек ест много продуктов с углеводами и глютеном. Для того чтобы облегчить симптомы этого заболевания или полностью от него избавиться, нужно менять рацион. Например, добавить в него некоторые специи.
У вас сахарный диабет? Тогда включите в рацион эти специи

Существуют специи, которые помогают контролировать уровень сахара в крови, а это очень важно при диабете. Всего их автор издания Haber7 перечисляет четыре. Кроме того, такие приправы действуют как мощные антиоксиданты.

  1. Корица. Она защищает от возникновения инсулинорезистентности, не даёт сахару попасть в кровь (если человек ест сладости или фрукты) и превращает его в энергию. Благодаря этому сердце и сосуды также поддерживаются в здоровом состоянии.

  2. Имбирь. Он не только укрепляет иммунитет, но и снижает уровень сахара в крови. Если его употреблять регулярно, то показатели глюкозы снизятся.

У вас сахарный диабет? Тогда включите в рацион эти специи

  1. Тмин. Благодаря этой приправе можно быстро снизить уровень сахара в крови. Также она помогает преобразовать глюкозу в энергию.

  2. Куркума. При помощи куркумы вы сможете поддерживать в норме показатели сахара. Употреблять её можно, кроме того, с молоком или йогуртом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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