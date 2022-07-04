У вас сахарный диабет? Тогда включите в рацион эти специи

Они помогут контролировать уровень глюкозы в крови

Диабет развивается, когда человек ест много продуктов с углеводами и глютеном. Для того чтобы облегчить симптомы этого заболевания или полностью от него избавиться, нужно менять рацион. Например, добавить в него некоторые специи.