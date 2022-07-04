У вас сахарный диабет? Тогда включите в рацион эти специи

У вас сахарный диабет? Тогда включите в рацион эти специиОни помогут контролировать уровень глюкозы в крови
Существуют специи, которые помогают контролировать уровень сахара в крови, а это очень важно при диабете. Всего их автор издания Haber7 перечисляет четыре. Кроме того, такие приправы действуют как мощные антиоксиданты.
Корица. Она защищает от возникновения инсулинорезистентности, не даёт сахару попасть в кровь (если человек ест сладости или фрукты) и превращает его в энергию. Благодаря этому сердце и сосуды также поддерживаются в здоровом состоянии.
Имбирь. Он не только укрепляет иммунитет, но и снижает уровень сахара в крови. Если его употреблять регулярно, то показатели глюкозы снизятся.
Тмин. Благодаря этой приправе можно быстро снизить уровень сахара в крови. Также она помогает преобразовать глюкозу в энергию.
Куркума. При помощи куркумы вы сможете поддерживать в норме показатели сахара. Употреблять её можно, кроме того, с молоком или йогуртом.
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