У вас тоже начинает колоть в боку при беге или быстрой ходьбе? Вот почему так происходит

У вас тоже начинает колоть в боку при беге или быстрой ходьбе? Вот почему так происходитСвязано это с физиологией человека
Неприятная боль в богу после бега или быстрой ходьбы возникает у многих. И причина этого очень проста.
В покое часть нашей крови специально готовится к активации при физической нагрузке. И если человек начинает резко двигаться (бежать или быстро идти), то кровь из «резерва» перенаправляется в кровеносный поток. В первую очередь - в селезёнку и печень.
К этому изменению печень и селезёнка не могут мгновенно приспособиться. Они из-за наполнившей их крови становятся больше, начинают давить на свои капсулы, где находятся болевые рецепторы. Из-за них в мозг и подаётся сигнал о колющей боли в боку. Другими словами, при такой физической нагрузке мы как будто накачиваем кровью органы, а они надуваются и создают внутри давление.
Чаще всего боль в боку - явление временное. Однако если она долго не проходит, очень интенсивная, сопровождается другими симптомами (беспокойство, головокружение, потеря сознания), то это может указывать на другие проблемы со здоровьем.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.