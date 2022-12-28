У вашего родственника болезнь Паркинсона или Альцгеймера? Ему полезно будет проводить больше времени на природе

Оказалось, что чем больше зелени вокруг пожилого человека, тем ниже у него будет риск госпитализации из-за неврологического заболевания. Участвовали в этом исследовании почти 62 миллиона американцев в возрасте от 65 до 74 лет.

При этом риск госпитализации в целом снижался у тех, кто проживал в районах с большим количеством растительности. Особенно положительно влияла природа на людей с болезнью Паркинсона. На каждое увеличение площади парка на 16 % вероятность госпитализации в связи с болезнью Паркинсона снижалась на 3 %. Там, где 1 % или больше процентов составляла вода, вероятность госпитализации снижалась на 3 %.

Опубликованы результаты исследования были в JAMA Network Open.

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