У вашего родственника болезнь Паркинсона или Альцгеймера? Ему полезно будет проводить больше времени на природе

У вашего родственника болезнь Паркинсона или Альцгеймера? Ему полезно будет проводить больше времени на природеЭто замедлит прогрессирование заболеваний
Учёные после анализа результатов исследования, длившегося более 15 лет, пришли к выводу, что при болезни Альцгеймера и Паркинсона людям возрасте 65 лет и старше лучше как можно больше времени находиться на природе. Это поможет замедлить развитие заболеваний.
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Йохем Кломпмейкер, научный сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана в Бостоне, вместе с коллегами изучил случаи госпитализации, связанной с болезнью Альцгеймера, деменцией, болезнью Паркинсона. Исследователи хотели выяснить, снижает ли проведение большего количества времени на природе риск быстрого прогрессирования болезни.
Оказалось, что чем больше зелени вокруг пожилого человека, тем ниже у него будет риск госпитализации из-за неврологического заболевания. Участвовали в этом исследовании почти 62 миллиона американцев в возрасте от 65 до 74 лет.
При этом риск госпитализации в целом снижался у тех, кто проживал в районах с большим количеством растительности. Особенно положительно влияла природа на людей с болезнью Паркинсона. На каждое увеличение площади парка на 16 % вероятность госпитализации в связи с болезнью Паркинсона снижалась на 3 %. Там, где 1 % или больше процентов составляла вода, вероятность госпитализации снижалась на 3 %.
Опубликованы результаты исследования были в JAMA Network Open.
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