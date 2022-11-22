У ваших гостей аллергия на определённые продукты? Следуйте этим советам

У ваших гостей аллергия на определённые продукты? Следуйте этим советамИх перечислила диетолог
При подготовке к праздникам важно учесть, что на какие-то продукты у гостей может быть аллергия. Поэтому планировать меню и состав блюд необходимо заранее.
По словам старшего диетолога из Медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне Кортни Кэри, при составлении меню нужно проверить ингредиенты, входящие в состав блюд. Существует восемь продуктов, на которые чаще всего у людей возникает аллергия. Это лесные орехи, арахис, пшеница, соя, молоко, яйца, моллюски, рыба.
Если у какого-то из гостей точно есть аллергия на определённые продукты, то важно ему рассказать, что вы использовании при приготовлении блюд.
Кроме того, гипоаллергенную еду нужно подавать в отдельной посуде. А ещё важно убедиться, что на этой посуде не остались частички аллергена.
А ещё праздники - это не лучшее время давать детям пробовать новые продукты. Ведь реакция их организма может быть непредсказуемой.
Если у вас есть друзья-вегетарианцы или веганы, то имейте в виду, что определённые заменители мяса могут иметь в составе аллергены.
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