У ваших гостей аллергия на определённые продукты? Следуйте этим советам

Кроме того, гипоаллергенную еду нужно подавать в отдельной посуде. А ещё важно убедиться, что на этой посуде не остались частички аллергена.

А ещё праздники - это не лучшее время давать детям пробовать новые продукты. Ведь реакция их организма может быть непредсказуемой.

Если у вас есть друзья-вегетарианцы или веганы, то имейте в виду, что определённые заменители мяса могут иметь в составе аллергены.

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