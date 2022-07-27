У ваших родителей были проблемы с алкоголем? Тогда вы можете быть зависимы от вредной еды

У ваших родителей были проблемы с алкоголем? Тогда вы можете быть зависимы от вредной едыТакую связь обнаружили эксперты
Продукты, содержащие очень много рафинированных углеводов (сахара) и жиров, способны вызвать привыкание, говорят эксперты. Поэтому исследователи из Мичиганского университета решили выяснить, что влияет на формирование такой зависимости у людей. Учёные предположили, что это может быть связано с наследственностью.
В целом считается, что у одного из пяти человек возникает зависимость от продуктов с высокой степенью переработки. Характеризуется такая зависимость сильной тягой к еде, потерей контроля над потреблением и неспособностью сократить количество съеденной пищи.
По словам ведущего автора исследования Линдзи Гувер, люди, у которых родители когда-то страдали алкогольной зависимостью, могут быть сильнее подвержены формированию зависимости от вредной еды. Кроме того, они чаще сталкиваются с проблемами со спиртными напитками, табаком, вейпингом, каннабисом.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании Psychology of Addictive Behaviors.
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