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У ваших родителей были проблемы с алкоголем? Тогда вы можете быть зависимы от вредной еды

Такую связь обнаружили эксперты
Учёные из Мичиганского университета пришли к выводу, что у людей, родители которых когда-то страдали от проблем со спиртным, чаще возникает зависимость от вредных блюд и продуктов вроде шоколада, картошки фри или пиццы. Уже известно, что подобная пища может у некоторых людей вызывать привыкание.
У ваших родителей были проблемы с алкоголем? Тогда вы можете быть зависимы от вредной еды

Продукты, содержащие очень много рафинированных углеводов (сахара) и жиров, способны вызвать привыкание, говорят эксперты. Поэтому исследователи из Мичиганского университета решили выяснить, что влияет на формирование такой зависимости у людей. Учёные предположили, что это может быть связано с наследственностью.

В целом считается, что у одного из пяти человек возникает зависимость от продуктов с высокой степенью переработки. Характеризуется такая зависимость сильной тягой к еде, потерей контроля над потреблением и неспособностью сократить количество съеденной пищи.

У ваших родителей были проблемы с алкоголем? Тогда вы можете быть зависимы от вредной еды

По словам ведущего автора исследования Линдзи Гувер, люди, у которых родители когда-то страдали алкогольной зависимостью, могут быть сильнее подвержены формированию зависимости от вредной еды. Кроме того, они чаще сталкиваются с проблемами со спиртными напитками, табаком, вейпингом, каннабисом.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании Psychology of Addictive Behaviors.

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