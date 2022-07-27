У ваших родителей были проблемы с алкоголем? Тогда вы можете быть зависимы от вредной еды

Продукты, содержащие очень много рафинированных углеводов (сахара) и жиров, способны вызвать привыкание, говорят эксперты. Поэтому исследователи из Мичиганского университета решили выяснить, что влияет на формирование такой зависимости у людей. Учёные предположили, что это может быть связано с наследственностью.

В целом считается, что у одного из пяти человек возникает зависимость от продуктов с высокой степенью переработки. Характеризуется такая зависимость сильной тягой к еде, потерей контроля над потреблением и неспособностью сократить количество съеденной пищи.