Убедитесь, что ваши руки чистые: врачи рассказали, как правильно умываться

60-секундное умывание лица. В TikTok часто утверждается, что умывать лицо нужно в течение минуты. Однако, по словам Адама Фридмана, доктора медицинских наук, профессора дерматологии в Школе медицины и наук о здоровье Университета Джорджа Вашингтона, нет доказательств или данных, подтверждающих это. Вместо этого специалисты советуют сосредоточиться на нескольких факторах. Это наличие в очищающем средстве салициловой кислоты или перекиси бензоила (если они есть, то оставление средства на 30−60 секунд на коже может сделать его эффективнее), массаж при помощи этого средства (но без переусердствования).

Двойное очищение. Некоторые пользователи в соцсетях расхваливают преимущества для здоровья умывания лица два раза подряд разными очищающими средствами. Доктор медицины Ойетева Асемпа, доцент кафедры дерматологии и директор Клиники цвета кожи при Медицинском колледже Бейлора, говорит, что это заслуживает внимания. Такой способ очищения может помочь людям, которые наносят слишком много солнцезащитного крема или макияжа либо обладают жирной/склонной к прыщам коже. Он предлагает умываться сначала средством на основе масла или мицеллярной воды, а затем средством на основе воды или пенящимся средством. При этом одного мягкого очищения хватит людям с сухой либо чувствительной кожей.