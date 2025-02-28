Уборка и другие повседневные занятия, которые сжигают калории

Уборка и домашние дела. Согласно некоторым отчётам, ускорение темпа уборки помогает сжигать 150 ккал в час при весе 68 кг.

Смех. Исследования показывают: громкий смех в течение 10−15 минут сжигает до 40 ккал.

Жевательная резинка. Одно исследование продемонстрировало, что люди сжигали больше калорий, когда жевали её перед едой.

Суетливость. Это небольшие движения типа постукивания ногой или потряхивания ей в течение дня. Некоторые научные работы показали: ёрзание сжигает в 10 раз больше калорий, чем сидение на месте.

Уменьшение нагрева помещения. Дополнительный расход энергии на нагрев тела может повысить общее сжигание калорий.

Холодная вода. Питьё такой воды приводит к дополнительным расходам энергии. Согласно некоторым исследованиям — к увеличению на 40% скорости обмена веществ.

Покупки. Подобные занятия могут увеличить количество сжигаемых калорий до 180 ккал/час.