Учащённое дыхание, дыхание ртом: главные дыхательные ошибки, разрушающие тело в 50+

Дыхание ртом. Носовое дыхание вырабатывает оксид азота (NO). Это жизненно важная молекула, которая убивает бактерии, борется с патогенами, помогает доставлять кислород по всему телу. В результате те, кто дышит через рот, получают меньше кислорода и чаще дышат. Это может привести к усталости и стрессу.

Учащённое дыхание. Избыток кислорода может усилить окислительный стресс, который ускоряет старение. Люди обычно часто дышат ртом или во время поверхностного грудного дыхания. Оба способа ограничивают оптимальный газообмен и напрягают тело. Вместо этого практикуйте диафрагмальное дыхание, положив одну руку на живот, а другую на грудь. Сосредоточьтесь на том, чтобы ваш живот сильнее расширялся с каждым вдохом, чем грудная клетчатка. Также постарайтесь замедлить дыхание, делая вдохи через нос и выдохи через рот.

Неконтролируемый стресс. Хронический стресс запускает реакцию «бей или беги». Это приводит к поверхностному и учащённому дыханию. Со временем из-за этого ваше тело может постоянно находиться в напряжении, что способствует возникновению усталости и плохого самочувствия. Вместо этого включите в ежедневную рутину осознанные дыхательные упражнения.