Учитесь играть на музыкальном инструменте или любите слушать музыку? Так вы защищаете свой мозг

Учитесь играть на музыкальном инструменте или любите слушать музыку? Так вы защищаете свой мозгОсобенно полезно это для пожилых
При старении когнитивные функции естественным образом снижаются. Однако учёные из Женевского университета, HES-SO Geneva и EPFL узнали, что повлиять на этот процесс можно при помощи игры на музыкальном инструменте или прослушивания музыки.
В ходе недавнего исследования эксперты наблюдали за более чем 100 пожилых людей, которые раньше никогда не занимались музыкой. Эти люди в течение шести месяцев учились играть на фортепиано и обучались музыке. И результаты этого эксперимента описаны в издании NeuroImage: Reports.
На протяжении всей жизни наш мозг изменяется в зависимости от опыта и условий окружающей среды. К примеру, человек может осваивать новые навыки или восстанавливаться после инсульта. Но эта пластичность мозга с возрастом снижается: мозг утрачивает серое вещество, где расположены нейроны. Другими словами, происходит атрофия мозга.
Постепенно когнитивные способности человека снижаются. И больше всего страдает при этом рабочая память. Это такая память, которая помогает нам запоминать информацию на короткий срок: например, номер телефона, чтобы его записать.
Недавнее исследование продемонстрировало, что музыкальная практика и активное прослушивание музыки помогают предотвратить ухудшение рабочей памяти. Данные занятия способствовали увеличению объёма серого вещества. Принимали участие в исследовании 132 здоровых пенсионера в возрасте от 62 до 78 лет.
Участники случайным образом были разделены на две группы. У одной группы были занятия, связанные с активным слушанием, распознаванием музыкальных инструментов, анализом музыкальных свойств в различных стилях, у другой - занятия на фортепиано. Длились занятия час, а домашнее задание надо было выполнять по 30 минут в день.
Спустя полгода оказалось, что у людей увеличилось количество серого вещества в четырёх областях мозга, которые участвуют в когнитивных функциях высокого уровня. Так, производительность мозжечка увеличилась на 6%.
Кроме того, у пианистов объём серого вещества оставался стабильным в правой первичной слуховой коре - ключевой области обработки звука, а у тех, кто занимался активным слушанием, объём этого вещества уменьшался. Также у всех участников наблюдалась атрофия мозга. То есть занятия музыкой всё-таки предотвращают старение мозга в определённых его областях.
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