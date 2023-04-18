Учитесь играть на музыкальном инструменте или любите слушать музыку? Так вы защищаете свой мозг

Постепенно когнитивные способности человека снижаются. И больше всего страдает при этом рабочая память. Это такая память, которая помогает нам запоминать информацию на короткий срок: например, номер телефона, чтобы его записать.

Недавнее исследование продемонстрировало, что музыкальная практика и активное прослушивание музыки помогают предотвратить ухудшение рабочей памяти. Данные занятия способствовали увеличению объёма серого вещества. Принимали участие в исследовании 132 здоровых пенсионера в возрасте от 62 до 78 лет.

Участники случайным образом были разделены на две группы. У одной группы были занятия, связанные с активным слушанием, распознаванием музыкальных инструментов, анализом музыкальных свойств в различных стилях, у другой - занятия на фортепиано. Длились занятия час, а домашнее задание надо было выполнять по 30 минут в день.

Спустя полгода оказалось, что у людей увеличилось количество серого вещества в четырёх областях мозга, которые участвуют в когнитивных функциях высокого уровня. Так, производительность мозжечка увеличилась на 6%.

Кроме того, у пианистов объём серого вещества оставался стабильным в правой первичной слуховой коре - ключевой области обработки звука, а у тех, кто занимался активным слушанием, объём этого вещества уменьшался. Также у всех участников наблюдалась атрофия мозга. То есть занятия музыкой всё-таки предотвращают старение мозга в определённых его областях.

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