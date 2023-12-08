Учёные: безалкогольное пиво больше подвержено заражению пищевыми патогенами

Учёные: безалкогольное пиво больше подвержено заражению пищевыми патогенамиБудьте осторожны
Согласно результатам нового исследования Университета Корнелла, отсутствие алкоголя в пиве может создать подходящие условия для роста патогенов пищевого происхождения. Все полученные данные были опубликованы в журнале Food Protection.
Учёные ранее подозревали, что патогены пищевого происхождения могут расти без алкоголя. И они оказались правы. Традиционное пиво может содержать до 10% алкоголя по объёму, имеет низкий уровень pH. В составе обычного пива есть этанол, хмель, а ещё в нём мало кислорода. Всё это способствует защите от патогенов пищевого происхождения.
В ходе нового исследования выяснилось, что в слабоалкогольном пиве количество добавленных E. coli O157:H7 и S. enterica увеличилось вдвое, когда напиток хранили при температуре 14 градусов Цельсия.
Также пиво с высоким pH (более 4,60 pH) и с низким содержанием алкоголя или вообще без него, а также с небольшим количеством углекислого газа сильнее подвержено порче.
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