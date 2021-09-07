Учёные доказали, что авокадо помогает перераспределять жир у женщин

Учёные доказали, что авокадо помогает перераспределять жир у женщинУ мужчин такого эффекта не наблюдалось
Учёные из Иллинойсского университета обнаружили, что ежедневное употребление авокадо может помочь женщинам перераспределить жир. В исследовании приняли участие 105 взрослых с ожирением и избыточной массой тела. В течение 12 недель одна часть группы каждый день ела авокадо, а другая нет. Специалисты хотели понять, как этот фрукт связан с откладыванием жира в организме.
В брюшной полости есть два вида жира, объясняет профессор Найман Хан. Это подкожный и - более глубокий, окружающий внутренние органы - висцеральный. Изучалось при этом влияние авокадо на тот и другой.
У тех женщин, которые включили в меню авокадо, уменьшилось количество висцерального жира, а также соотношение висцерального к подкожному. Это свидетельствует о перераспределении жира вдали от внутренних органов. У мужчин перераспределения не было. Кроме этого, не изменилась у участников обоих полов и способность организма к усвоению глюкозы.
Учёные надеются организовать в будущем новые исследования, которые помогут понять, для кого окажется полезным включение в рацион авокадо.