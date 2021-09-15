Учёные доказали, что холодный душ улучшает работу мозга

Специалист поделился собственным опытом: он начал ежедневно по 45 секунд стоять под холодным душем. На самом деле есть несколько научных доказательств пользы таких процедур.

В 2016 году голландские учёные провели эксперимент, позволяющий выяснить влияние холодной воды на иммунную систему людей. 3018 человек случайным образом поделили на две группы: одна принимала холодный душ ежедневно, вторая вела привычный образ жизни. Испытуемые стояли под струёй холодной воды 30, 60 или 90 секунд. Во время вспышки гриппа зимой 2017 года участники, которые ополаскивались холодной водой, на 30 процентов реже брали больничный.