Учёные доказали, что холодный душ улучшает работу мозга

Учёные доказали, что холодный душ улучшает работу мозгаА также укрепляет иммунитет
Специалист поделился собственным опытом: он начал ежедневно по 45 секунд стоять под холодным душем. На самом деле есть несколько научных доказательств пользы таких процедур.
В 2016 году голландские учёные провели эксперимент, позволяющий выяснить влияние холодной воды на иммунную систему людей. 3018 человек случайным образом поделили на две группы: одна принимала холодный душ ежедневно, вторая вела привычный образ жизни. Испытуемые стояли под струёй холодной воды 30, 60 или 90 секунд. Во время вспышки гриппа зимой 2017 года участники, которые ополаскивались холодной водой, на 30 процентов реже брали больничный.
Другое исследование показало, что холодный душ провоцирует образование новых нейронных связей. Так, сотрудники Кембриджского университета обнаружили, что у мышей в ответ на внезапное охлаждение образуется белок RBM3. Это вещество играет важную роль при создании новых связей между клетками в головном мозге. Также большое количество RBM3 учёные недавно нашли у людей, которые плавали в холодной воде.
Но эксперт предупреждает: холодная вода может стать причиной возникновения "временной глобальной амнезии". Это состояние испытал сам автор, когда плавал на открытом воздухе. Последнее, что он помнил, - как плавал с женой, а потом очнулся в больнице. Со стороны же, по словам его супруги, выглядело так: он доплыл до берега и стал оглядываться вокруг, не понимая, где находится.