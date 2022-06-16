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Учёные доказали, что собаки снижают уровень стресса у школьников

Это стало известно благодаря исследованию, проведённому в Великобритании
Для снятия стресса могут использоваться различные методы. Тем не менее, как недавно выяснилось, для школьников 8-9 лет самым эффективным способом будет проведение времени с собакой.
Учёные доказали, что собаки снижают уровень стресса у школьников

Исследование, в ходе которого Керстин Майнтс из Университета Линкольна вместе с коллегами изучала уровень гормона стресса (кортизола) у детей, показало, что самым эффективным методом является вмешательство с участием собак. Опубликованы все результаты были в издании PLOS ONE.

Принимали участие в новом исследовании 105 детей из четырёх общеобразовательных школ Великобритании и 44 ребёнка с особыми потребностями из семи школ. Возраст детей составлял 8-9 лет. Всех из разделили на три группы: первая в течение месяца два раза в неделю по 20 минут медитировала, вторая 20 минут взаимодействовала со специально обученной собакой, третья группа была контрольной.

Учёные доказали, что собаки снижают уровень стресса у школьников

Оказалось, что после проведения времени с собакой у детей значительно снижался уровень кортизола. Также показатели гормона стресса в среднем снижались после каждого взаимодействия с собаками.

При этом авторы научной работы подчёркивают, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, сколько времени должны проводить школьники с собаками для максимального снижения уровня стресса.

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