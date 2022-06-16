Учёные доказали, что собаки снижают уровень стресса у школьников

Исследование, в ходе которого Керстин Майнтс из Университета Линкольна вместе с коллегами изучала уровень гормона стресса (кортизола) у детей, показало, что самым эффективным методом является вмешательство с участием собак. Опубликованы все результаты были в издании PLOS ONE.

Принимали участие в новом исследовании 105 детей из четырёх общеобразовательных школ Великобритании и 44 ребёнка с особыми потребностями из семи школ. Возраст детей составлял 8-9 лет. Всех из разделили на три группы: первая в течение месяца два раза в неделю по 20 минут медитировала, вторая 20 минут взаимодействовала со специально обученной собакой, третья группа была контрольной.